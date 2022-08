Monza-Frosinone: probabili formazioni e in tv (Di domenica 7 agosto 2022) Match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/23. Monza-Frosinone si giocherà domenica 7 agosto 2022 alle ore 21 presso lo stadio Brianteo. Monza-Frosinone: come arrivano le due squadre? I brianzoli arrivano con il morale a mille avendo conquistato la loro prima storica promozione in Serie A. I ciociari, invece, proveranno a centrarla quest’anno. Le due formazioni non si sono mai affrontate in Coppa Italia, mentre in gare ufficiali si sono ritrovate 4 volte con un bilancio a favore dei biancorossi, 2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Le probabili formazioni Nel Monza Stroppa si affiderà al 3-5-2 con Mota e Caprari al centro dell’attacco. A centrocampo, Barberis sarà il playmaker con Ranocchia e Valoti ai suoi lati, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/23.si giocherà domenica 7 agosto 2022 alle ore 21 presso lo stadio Brianteo.: come arrivano le due squadre? I brianzoli arrivano con il morale a mille avendo conquistato la loro prima storica promozione in Serie A. I ciociari, invece, proveranno a centrarla quest’anno. Le duenon si sono mai affrontate in Coppa Italia, mentre in gare ufficiali si sono ritrovate 4 volte con un bilancio a favore dei biancorossi, 2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. LeNelStroppa si affiderà al 3-5-2 con Mota e Caprari al centro dell’attacco. A centrocampo, Barberis sarà il playmaker con Ranocchia e Valoti ai suoi lati, ...

gippu1 : Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad… - TG24info : Coppa Italia – Monza vs Frosinone, Grosso: “Metteremo in campo le nostre qualità subito” | - johnscarpelli5 : 1) ma davvero il Monza si presenta in A con questa squadra? 2) quanto è prima repubblica l'attacco del Frosinone… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad arbitrare un… - lucagran : RT @gippu1: Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad arbitrare un… -