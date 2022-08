Migranti | blocco navale | sinistre all’assalto di Giorgia Meloni | ma fu proposto dalla Ue e attuato da Prodi nel 1997 81 morti

(Di domenica 7 agosto 2022) La sinistra spara a zero contro la proposta della presidente di Fratelli d'Italia,, di contrastare l'immigrazione clandestina con il, ma il primo ad attuarlo fu il governoL'articolo proviene da Firenze Post.

MariellaLoi : RT @tempoweb: #Blocconavale contro i #clandestini? Tutti contro Giorgia #Meloni, ma lo chiedeva l'#Europa già nel 2017 #migranti #ue #7agos… - Alex465251203 : #blocconavale da come la si pensa si viene etichettati di sx o dx,buoni o cattivi,umani o fascisti;come a dire che… - Super_Stefy_ : RT @PeterWo31671308: Meloni-Salvini, è duello sul blocco navale per i migranti - marioricciard18 : RT @ilmanifesto: Migranti, il blocco navale divide il centrodestra | il manifesto - ilmanifesto : Migranti, il blocco navale divide il centrodestra | il manifesto -

Intanto, nel centrodestra, si consuma un braccio di ferro sui, con la Meloni che ripropone ilnavale davanti alla Libia e la Lega che rilancia i decreti Sicurezza. Salvini, ieri sera ...Non si fermano le polemiche sulnavale proposto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini per frenare l'afflusso deisulle coste italiane. Il Pd, con Laura Boldrini presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel ...Si va componendo l'alleanza di centrosinistra. Letta firma l'intesa con Verdi, Sinistra Italiana e Impegno Civico. Attesa la risposta definitiva di Calenda. Il tema dei migranti al centro del programm ...La sinistra spara a zero contro la proposta della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di contrastare l'immigrazione clandestina con il blocco navale, ma il primo ad attuarlo fu il governo ...