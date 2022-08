LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Schera e Burgo d’argento nel K2 1000! Tacchini, è quinto nel K1 1000. Cinti settimo (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08: Al via nella finale del K1 1000 femminile Burgo (Ita), Knudsen (Den), Fernandez (Esp), Bull (Aus), Rendessy (Hun), Govorcinov (Cro), Iskrzycka (Pol), Paloudova (Cze), Hergert (Ger). Attenzione al vento che si sta alzando 17.07: Si chiude, di fatto, il Mondiale della Canoa sprint italiano con l’ultima atleta in finale (poi più tardi ci saranno azzurri nelle lunghe distanze). Si tratta di Irene Burgo nel K1 1000 17.06: Oro per la Germania che, con Miller e Grossomann, ha dominato la gara partendo forte e resistendo nel finale, argento per gli azzurri Schera e Burgo e bronzo per l’Ungheria 17.04: Non è una gara olimpica, è vero, ma i due protagonisti azzurri saranno in lotta bin discipline ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08: Al via nella finale del K1femminile(Ita), Knudsen (Den), Fernandez (Esp), Bull (Aus), Rendessy (Hun), Govorcinov (Cro), Iskrzycka (Pol), Paloudova (Cze), Hergert (Ger). Attenzione al vento che si sta alzando 17.07: Si chiude, di fatto, il Mondiale dellasprint italiano con l’ultima atleta in finale (poi più tardi ci saranno azzurri nelle lunghe distanze). Si tratta di Irenenel K117.06: Oro per la Germania che, con Miller e Grossomann, ha dominato la gara partendo forte e resistendo nel finale, argento per gli azzurrie bronzo per l’Ungheria 17.04: Non è una gara olimpica, è vero, ma i due protagonisti azzurri saranno in lotta bin discipline ...

