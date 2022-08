Ilary Blasi, la commovente dedica per Totti: un video sconvolgente. Ma... (Di domenica 7 agosto 2022) Ilary Blasi realizza un video-dedica per Francesco Totti? Tutto falso, stando a quanto rivela ThepipolGossip su Instagram. A quanto pare il filmato carico di dolcezza circolato nelle scorse ore su TikTok è un fake. Da quando è stata ufficializzata la la rottura, comunque, non sono pochi i profili fake che tentano di cavalcare l'onda dei riflettori puntati sulla coppia. Nel frattempo la conduttrice e l'ex calciatore continuano a essere i protagonisti del gossip dell'estate. Mentre da una parte ci sono Francesco Totti e la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, dall'altra invece c'è più mistero attorno alla presunta nuova fiamma di Ilary, sempre che esista. L'ex capitano giallorosso è stato paparazzato più volte in compagnia della Bocchi, mentre della vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)realizza unper Francesco? Tutto falso, stando a quanto rivela ThepipolGossip su Instagram. A quanto pare il filmato carico di dolcezza circolato nelle scorse ore su TikTok è un fake. Da quando è stata ufficializzata la la rottura, comunque, non sono pochi i profili fake che tentano di cavalcare l'onda dei riflettori puntati sulla coppia. Nel frattempo la conduttrice e l'ex calciatore continuano a essere i protagonisti del gossip dell'estate. Mentre da una parte ci sono Francescoe la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, dall'altra invece c'è più mistero attorno alla presunta nuova fiamma di, sempre che esista. L'ex capitano giallorosso è stato paparazzato più volte in compagnia della Bocchi, mentre della vita ...

