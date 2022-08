Icardi non convocato, spunta una notizia impensabile: tifosi increduli (Di domenica 7 agosto 2022) Ormai separato in casa con il PSG, Mauro Icardi è finito inaspettatamente nel mirino di un top club che però pone le proprie condizioni. Fino a pochi anni fa Mauro Icardi veniva giustamente considerato come uno dei più forti centravanti puri in circolazione. I numeri del resto parlavano fino al 2019 di un bomber capace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Ormai separato in casa con il PSG, Mauroè finito inaspettatamente nel mirino di un top club che però pone le proprie condizioni. Fino a pochi anni fa Mauroveniva giustamente considerato come uno dei più forti centravanti puri in circolazione. I numeri del resto parlavano fino al 2019 di un bomber capace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TheItalianTimes : ?? #CALCIOMERCATO #SERIEA L’#attaccante solitario: cinque punte senza #squadra. Sono tanti i #calciatori che non han… - 64Parisi : @tuter71 @Dj_Ayron08 @Linerazzurra Chiediti piuttosto PERCHÉ non lo faceva giocare nemmeno in coppa Italia? Icardi… - carlo_icardi : RT @jan84942688: Siccome #Tweeter ha CANCELLATO 2 VOLTE questo video lo RI-PUBBLICO....noi #NoVax NON SCORDIAMO!Ora,veniteci a chiedere il… - letMoncadacook : @tcarapezza @p__antonio Però lui per me se sta bene il campo lo vede, non lo vedo come un Draxler o un Icardi Il pr… - interista1819 : @smgii1908 @tommasoarmando2 Saverio, in questa preaseason si sono viste gli stessi errori che abbiamo fatto durante… -