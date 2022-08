Giuseppe Rossi | “Dieci anni fa mi volevano tutti | ero subito dietro a Ronaldo e Messi”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022)ricorda in un’intervista ad AM i suoi trascorsi ai massimi livelli, una nostalgia per quello che oggi è il 35enne svincolato e fermato da una miriade di gravi infortuni. “La mia stagione migliore è stata quella al Villareal nel 2010/2011, quando segnai 32 gol tra campionato e coppe – ricorda – Dopo mitutte le big spagnole,c’ero io.” Gli infortuni però hanno spezzato l’incantesimo, lasciandoe gli appassionati di calcio con tanti dubbi su ciò che sarebbe potuto essere. SportFace.