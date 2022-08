Chiara Appendino candidata con il M5s | l’annuncio con un post su Instagram e il video mentre balla con i bambini

(Di domenica 7 agosto 2022)si candida con il M5s alle prossime elezioni politiche. L’ex sindaca di Torino lo ha annunciato con unsu, accompagnato da unin cui ricorda un momento di un anno fa. Un momento pubblico, a Torino, con lei in attesa del figlio checon un gruppo di. “Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte“, si legge nel. Proprio il leader del M5s nei giorni scorsi l’aveva definita una sindaca che “che ha governato in maniera illuminata la sua città”.ricambia, definendo i Cinquestelle “l’unico schieramento politico libero di portare avanti” le sue battaglie “senza compromessi al ribasso”. Ecco il testo integrale del suo ...

Per le elezioni del 25 settembre l'ex premier Conte potrà contare su una ex prima cittadina perché Chiara Appendino ha deciso e si candida con il M5s. L'ex sindaca di Torino scioglie la riserva e sul Movimento spiega... L'annuncio su Instagram con un filmato nel quale giocava con i bimbi col pancione nei giardini Alimonda riqualificati, uno dei simboli della sua amministrazione. Roma, 7 agosto 2022 - Elezioni 25 settembre, Chiara Appendino si candida con il M5S. "Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte".