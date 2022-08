AEW | Che match per Claudio Castagnoli a Battle Of The Belts! Il titolo ROH è ancora suo

(Di domenica 7 agosto 2022)(per i meno informati, l’ex Cesaro in WWE) è divenuto campione mondiale ROH il 23 Luglio scorso, sconfiggendo Jonathan Gresham. È il primomondiale in carriera del quarantunenne atleta elvetico. Quasi una settimana dopo, l’account Twitter della AEW (federazione per la quale è sotto contratto), ha annunciato la sua prima difesa titolata. Ciò sarebbe avvenuto nell’evento “of the Belts III” con come avversario Konosuke Takeshita. IlL’evento si è tenuto il 6 Agosto, ed ha proposto tre incontri di tutto rispetto. I primi due sono stati gli incontri valevole per i titoli TNT e Women’s Championship, che hanno visto trionfare rispettivamente Wardlow e Thunder Rosa. Il terzo, ma non meno importante, è stato quello trae Konosuke. Un ...

IsolaWrestling : Bryan Danielson spiega perché ha scelto di firmare con la AEW invece che con la WWE - TSOWrestling : Ecco tutto ciò che vedremo nella prossima edizione di #BattleOfTheBelts! #TSOW // #TSOS // #AEW // #AEWBOTB - VolpeWOcchiali : E anche qui siamo arrivati ad un punto di rottura. Madonna, #ForbiddenDoor e i vari infortuni hanno proprio costret… - zazoomblog : AEW: Taz conferma che il “Team Taz” è finito - #conferma #“Team #finito - Zona_Wrestling : AEW: Taz conferma che il 'Team Taz' è finito -

Fight Forever è un titolo wrestling in arrivo da Yuke's Co e THQ Nordicha tutte le premesse per rivoluzionare la visione dei giochi di tale genere ( parliamo del titolo in maniera ...... intitolato: Fight Forever . Il primo teaser trailer è stato condiviso oggi da THQ Nordic,ricopre il ruolo di publisher, e oltre a mostrare la copertina del videogioco conferma l'uscita su ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In attesa di capire quando lo rivedremo sul ring, CM Punk ha rilasciato un’intervista di recente ai microfoni di “The Hashtag Show”. Diversi gli argomenti trattati dal Best in the World, ma uno in par ...