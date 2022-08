Addio all’attore Clu Gulager, dai wester tv all’horror, star de Il ritorno dei morti viventi (Di domenica 7 agosto 2022) È morto Clu Gulager, attore caratterista da 165 titoli, celebre prima per le serie western, da The Tall Man a Il Virginiano e poi per i film horror, da Il ritorno dei morti viventi a Piranha 3DD del figlio John È morto Clu Gulager, attore caratterista veterano con oltre 60 anni di carriera e 165 tra film e serie interpretati, prima protagonista di serie western e poi del cinema horror. Aveva 93 anni ed è morto in casa per cause naturali, secondo i post della famiglia sui social media. Clu Gulager è nato William Martin Gulager a Holdenville, nella contea di Hughes, in Oklahoma. Il suo soprannome gli è stato dato da suo padre per le rondini (conosciute in inglese come clu-clu birds o martins, come il suo secondo nome) che nidificavano ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 7 agosto 2022) È morto Clu, attore caratterista da 165 titoli, celebre prima per le serien, da The Tall Man a Il Virginiano e poi per i film horror, da Ildeia Piranha 3DD del figlio John È morto Clu, attore caratterista veterano con oltre 60 anni di carriera e 165 tra film e serie interpretati, prima protagonista di serien e poi del cinema horror. Aveva 93 anni ed è morto in casa per cause naturali, secondo i post della famiglia sui social media. Cluè nato William Martina Holdenville, nella contea di Hughes, in Oklahoma. Il suo soprannome gli è stato dato da suo padre per le rondini (conosciute in inglese come clu-clu birds o martins, come il suo secondo nome) che nidificavano ...

StaserasolounTG : RT @Antonio79B: 'Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più'. Addio all'attore #VitoAnnicchiarico… - BianchinaBat : RT @Antonio79B: 'Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più'. Addio all'attore #VitoAnnicchiarico… - arcocielo : RT @Antonio79B: 'Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più'. Addio all'attore #VitoAnnicchiarico… - gigi_napoli1954 : RT @Antonio79B: 'Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più'. Addio all'attore #VitoAnnicchiarico… - AndreaMarano11 : RT @Antonio79B: 'Pensavo che la Magnani morisse sul serio e mi ero impuntato: non volevo girarla più'. Addio all'attore #VitoAnnicchiarico… -