Wta Washington 2022, la finale sarà tra Kaia Kanepi e Ludmilla Samsonova (Di sabato 6 agosto 2022) Saranno Kaia Kanepi e Ludmilla Samsonova a contendersi il titolo del Wta 250 di Washington. Due semifinali a dir poco a senso unico quest’oggi sui campi della capitale americana, con entrambe le sfide che hanno di poco superato l’ora di gioco. L’esperta estone ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-1 Daria Saville, mentre la russa si è imposta con un ancor più netto 6-1 6-1 sulla cinese Xiyu Wang. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY Si tratta della finale numero dieci in carriera per la trentasettenne residente a Tallinn, che però non alza un trofeo a livello Wta addirittura dall’anno 2013, quando si aggiudicò il torneo di Bruxelles in due set su Peng Shuai. Per la ventitreenne nata in Russia ma cresciuta in Italia invece è solo il secondo atto conclusivo nel circuito maggiore, dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Sarannoa contendersi il titolo del Wta 250 di. Due semifinali a dir poco a senso unico quest’oggi sui campi della capitale americana, con entrambe le sfide che hanno di poco superato l’ora di gioco. L’esperta estone ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-1 Daria Saville, mentre la russa si è imposta con un ancor più netto 6-1 6-1 sulla cinese Xiyu Wang. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY Si tratta dellanumero dieci in carriera per la trentasettenne residente a Tallinn, che però non alza un trofeo a livello Wta addirittura dall’anno 2013, quando si aggiudicò il torneo di Bruxelles in due set su Peng Shuai. Per la ventitreenne nata in Russia ma cresciuta in Italia invece è solo il secondo atto conclusivo nel circuito maggiore, dopo ...

