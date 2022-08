Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 14:10 (Di sabato 6 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le prossime ore la parola definitiva sull’accordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera le posizioni sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli è fratoianni è stato rinviato oggi dai verdy giunge Tuttavia un primo via libera al patto col PD e per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito di centro-destra Giorgia Meloni non intervista a Fox ipotizza una sua premiership sarebbero un’oretta e la prima donna a guidare l’Italia sta bene Spero altrettanto spiegando un voto in più voltiamo pagina l’agenzia Moody’s ha confermato il rugby ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le prossime ore la parola definitiva sull’accordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera le posizioni sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli è fratoianni è stato rinviato oggi dai verdy giunge Tuttavia un primo via libera al patto col PD e per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito di centro-destra Giorgia Meloni non intervista a Fox ipotizza una sua premiership sarebbero un’oretta e la prima donna a guidare l’Italia sta bene Spero altrettanto spiegando un voto in più voltiamo pagina l’agenzia Moody’s ha confermato il rugby ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - CorriereCitta : Anzio, identificato e fermato il pirata della strada: aveva travolto un motorino - CorriereCitta : Roma, incontra per strada la compagna e l’accoltella ripetutamente: donna in fin di vita -