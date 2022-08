(Di sabato 6 agosto 2022) Lei si chiama Roberta Carluccio, è una fitness model conosciuta con il nome di Roberryc. Durante una serata inal Caffè del Mar di Pescara, in Abruzzo in cui era ospite ha deciso di fare un gesto da “rockstar” lanciandosi dal palco sul pubblico. Ma la reazione di chi era presente non è stata quella che Roberryc aveva previsto. La ragazza è stata infatti più e più volteovunque. E ha denunciato l’accaduto con un. Roberta Carluccio, l’amarodi “Roberryc”in: “La 25enne istruttrice di fitness ha pubblicato il filmato in cui si vede un branco di ragazzi che le si avventa addosso. “Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta ...

lauraboldrini : A #Civitanovamarche un uomo ucciso in strada con brutale violenza, mentre testimoni riprendevano la scena. Ha ragi… - neXtquotidiano : Lo sfogo della modella palpeggiata in discoteca: 'Fate schifo' | VIDEO - AngeloGaraventa : Il duro sfogo della dott.ssa Ornella Mariani Ascoltate il suo intervento - ilpensologo : Si lancia sulla folla e viene palpeggiata, lo sfogo della fitness model 'fate schifo'. Vero, fanno schifo, ma anche… - serenitybxxch : #LDA, sfogo prima della première di #Loquemasnosduele/'Ci sono cose che fanno male' -link: -

Lodell'artista arriva all'indomanidiffusionenotiziasospensione dell'attività per quattro ditte coinvolte nel mega - evento, per la presenza di 17 lavoratori non in regola. ...'Il contagioguerra'. Inizia così il lungodi Toni Capuozzo . Il giornalista, ex vicedirettore del Tg5 torna a dire la sua sul conflitto in Ucraina. Una riflessione amara, quella di Capuozzo, che punta ...Mauro Icardi ha rassicurato chi lo credeva in crisi con Wanda nara con una Instagram Story al vetriolo. Lui e Wanda Nara non divorzieranno. Ecco com’è andata.Elezioni. La deputata di Italia Viva non capisce il programma e come si stanno muovendo i Dem e su Facebook si sfoga ...