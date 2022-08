Israele: alta tensione a Gaza. La jihad islamica respinge proposta egiziana di una tregua (Di sabato 6 agosto 2022) - Lo Stato ebraico pronto a una settimana di incursioni. Secondo il ministero della Salute palestinese è salito a 15 il bilancio delle vittime. Spiagge chiuse per rischio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 agosto 2022) - Lo Stato ebraico pronto a una settimana di incursioni. Secondo il ministero della Salute palestinese è salito a 15 il bilancio delle vittime. Spiagge chiuse per rischio ...

MagaMagaoz : RT @CiaoKarol: Sei bambini uccisi dai bombardamenti israeliani su Gaza. Valgono poco per l'Onu? Fermatevi! Perchè l'Onu non interviene a… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Sei bambini uccisi dai bombardamenti israeliani su Gaza. Valgono poco per l'Onu? Fermatevi! Perchè l'Onu non interviene a… - CiaoKarol : Sei bambini uccisi dai bombardamenti israeliani su Gaza. Valgono poco per l'Onu? Fermatevi! Perchè l'Onu non inte… - MichelaPerri3 : @Patrizi84187726 @P_M_1960 Israele è 'protetto' dagli USA, nessuno oserà mai dire nulla ad alta voce che queste 'op… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Filippo Landi : ALTA TENSIONE A GAZA/ “L’operazio... -