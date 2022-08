Incendio area boschiva a Duino Nord, deviazioni traffico autostrada (Di sabato 6 agosto 2022) dietro l’area di servizio di Duino Nord. Immediatamente Autovie ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale accorsi immediatamente sul posto. Il personale della Concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’area e interdetto l’entrata. Visto l’avanzare del fuoco ai lati dell’autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie – per garantire la sicurezza degli utenti della strada – ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. Aggiornamento ore 14.00 Resta l’emergenza a causa dell’Incendio divampato alle 12,15 nell’area boschiva a ridosso ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 agosto 2022) dietro l’di servizio di. Immediatamente Autovie ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale accorsi immediatamente sul posto. Il personale della Concessionariale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’e interdetto l’entrata. Visto l’avanzare del fuoco ai lati dell’e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie – per garantire la sicurezza degli utenti della strada – ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) ilviene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone. Aggiornamento ore 14.00 Resta l’emergenza a causa dell’divampato alle 12,15 nell’a ridosso ...

