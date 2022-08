CesareSantini : @AlfonsoFuggetta Mi arrabbio moltissimo quando vedo la busta paga o pago l'Imu. Forse c'è un fondo di masochismo, m… - petregiamp : @stafe76 @Pasqual36911404 @ohchr @GovernoItalia @ciriaca3005x Frattempo il proprietario deve pagare:3000 euro di sp… - petregiamp : @stafe76 @Pasqual36911404 @ohchr @GovernoItalia @ciriaca3005x Subordinato al valore sociale..ok,ci sono vari modi p… - stefabauer : @DarioBallini Ma è serio? Almeno dica la verità. È l'unico che ha alzato le pensioni e ha tolto l'imu. - lukewebsurfer : RT @gspazianitesta: Messaggio per Centrodestra e Centrosinistra: - la #patrimoniale sugli immobili c'è già, si chiama IMU - colpisce case,… -

Partendo dall', che nella sua veste attuale è regolata dalla Legge di Bilancio 2020 , bisogna sottolineare che per l' abitazione principale , a prescindere dalla ricchezza di chi la possiede, l'...Fattore fiscale : se l'è stata abolita sulla gran parte delle prime abitazioni, lo stesso non si può dire delle seconde. Occorre anche considerare eventuali imposte locali. Affitto : anche ...Imu 2022, scopriamo come deve essere compilato il nuovo modello per la dichiarazione. A fornire le istruzioni ci ha pensato il Mef a fine luglio.L'investimento nel mattone richiede un'analisi finanziaria al pari degli asset di altri settori. In Italia il valore affettivo che lega il proprietario al suo immobile spesso impedisce una valutazione ...