Come vedere in Tv le partite di Serie A e le coppe europee (Di sabato 6 agosto 2022) La Serie A sta per ripartire (con nuove regole da conoscere) e si preannuncia super interessante. Il Milan campione d’Italia cercherà certamente di ripetersi, ma l’Inter, ancora ferita per essersi vista scucire dalle maglie lo scudetto dai cugini, ci riproverà. Poi c’è la Juventus di Allegri, che vorrà tornare a competere per il titolo con le milanesi e subito dietro la Roma di José Mourinho, che dopo aver conquistato la Conference League, punterà a fare anche meglio della scorsa stagione, grazie soprattutto all’acquisto di Dybala. Una stagione così è davvero imperdibile, ma Come seguirla in Tv senza perdersi nemmeno una partita? L’accordo raggiunto nei giorni scorsi da Dazn con Sky rimescola le carte, ma niente paura, vi spieghiamo tutto noi. Come vedere la Serie A Tutte le partite ... Leggi su gqitalia (Di sabato 6 agosto 2022) LaA sta per ripartire (con nuove regole da conoscere) e si preannuncia super interessante. Il Milan campione d’Italia cercherà certamente di ripetersi, ma l’Inter, ancora ferita per essersi vista scucire dalle maglie lo scudetto dai cugini, ci riproverà. Poi c’è la Juventus di Allegri, che vorrà tornare a competere per il titolo con le milanesi e subito dietro la Roma di José Mourinho, che dopo aver conquistato la Conference League, punterà a fare anche meglio della scorsa stagione, grazie soprattutto all’acquisto di Dybala. Una stagione così è davvero imperdibile, maseguirla in Tv senza perdersi nemmeno una partita? L’accordo raggiunto nei giorni scorsi da Dazn con Sky rimescola le carte, ma niente paura, vi spieghiamo tutto noi.laA Tutte le...

marattin : Ora sarà interessante vedere come reagiranno i sindacati e - di conseguenza - alcuni partiti che non fanno un passo… - borghi_claudio : Dopo più di un anno resce a vedere la luce una misura che come Lega avevamo insistito per inserire nell'allora decr… - CarloCalenda : Caro Giuseppe, ti ringrazio. Come potrai vedere i punti di programma, dal no alle tasse al si ai rigassificatori, a… - simosim27051969 : @Nonnadinano @atlas_ur Se ti interessa potresti andare a vedere prima come stavamo e quali interventi hanno favorit… - XMauJu : RT @AMorelliMilano: Sinistra spaventata da Salvini a Lampedusa. Paura che gli italiani vedano quel che Lamorgese tenta di nascondere? 'Sta… -