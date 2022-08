Bologna | Skorupski | «È bello che questa storia continui»

(Di sabato 6 agosto 2022), le parole didopo il Rinnovo: «Voglio ripagare la squadra e i tifosi per la fiducia: penso solo al» Lukasz, portiere fresco di rinnovo con il, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. RINNOVO – «Sono molto contento, farò di tutto per ringraziare la fiducia della società con le prestazioni in campo. Èche. Se ho firmato il rinnovo è perché ho voglia di arrivare fino alla fine del nuovo accordo: penso solo al». SCONFITTA CON IL TWENTE – «Meglio prendere una lezione così in amichevole piuttosto che come l’anno scorso contro la Ternana nella prima partita ufficiale. Adesso saremo ...

Giornata anche di rinnovi; Lukasz Skorupski prolunga con il Bologna fino al 2025 mentre il Milan ha comunicato il rinnovo di Tommaso Pobega per altre cinque stagioni.