Archie Battersbee è morto. La madre: "Ha combattuto fino alla fine" (Di sabato 6 agosto 2022) Sospese le cure per il 12enne in coma irreversibile. L'ultimo smacco alla famiglia: il ragazzino non è stato trasferito in un hospisce

vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - Agenzia_Ansa : FLASH | ? morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale #ANSA - ivanacuscito72 : RT @fattoquotidiano: Archie Battersbee è morto: staccate le macchine che lo tenevano in vita - mente_allegra : RT @ParcodiGiacomo: I genitori hanno chiesto di poter portare #ArchieBattersbee in un hospice, ma il permesso è stato negato: 'Il ragazzo p… - fanpage : È stata staccata poco fa la spina al piccolo Archie, il 12enne in coma dal 7 aprile scorso, per volontà della Corte… -