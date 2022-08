Archie Battersbee è morto in Inghilterra | il dramma dei genitori

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo numerosi appelli, discussioni dolorose e contro la volontà stessa dei, alla fine è accaduto: è stata staccata qualche ora fa (intono alle 13.15 ora italiana) la spina ad, il 12enne inglese dell’Essex in coma dal 7 aprile scorso,poco dopo.oggi La madre di, Hollie Dance, ha dichiarato ai media che il figlio ha “combattuto fino alla fine”, aggiungendo poi: “Sono così orgogliosa di essere sua madre”. Durante i lunghi dibattiti e le tensioni di questo ultimo periodo, i giudici inglesi avevano respinto anche l’ultimo ricorso dei, così la Corte d’Appello ha fissato per oggi alle 10 (le 11 in Italia) l’attuazione del via libera alla fine del sostegno vitale per ...

è morto alle 12.15 di oggi', ha dichiarato ai giornalisti Hollie Dance, la madre del 12enne. 'Un ragazzo bellissimo. Abbiamo combattuto fino alla fine', ha aggiunto. È morto Archie Battersbee, il 12enne britannico che era in coma irreversibile da mesi al London Royal Hospital dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile.