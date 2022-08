Aprilia | la notte più lunga in MotoGP | Aleix in forse | Maverick più sicuro che mai

corsedimoto : ALEIX ESPARGARO prossima notte di speranza: il catalano ha forti contusioni ad entrambe le caviglie, ma dopo quanto… - Aprilia_News : #APRILIA: AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A CAMPOVERDE - Aprilia_News : #APRILIA: INCIDENTE NELLA NOTTE TRA 2 AUTO SULLA NETTUNENSE -

latinaoggi.eu

Aleix Espargarò e Maverick Vinales, coppiadella MotoGP , forse la più coesa di tutta la griglia. Entrambi catalani, entrambi destinati ad affrontare unatra sabato e domenica decisiva, chi per un motivo, chi per l'altro. Il ...Giornata complicata per Aleix Espargaro: lo spagnolo dell'è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp di Gran Bretagna, sul circuito ... Espargaro dovrà trascorrere unadi ... Incidente nella notte sulla Nettunense, scontro tra Suv e auto elettrica Il duo catalano schierato dalla Casa di Noale vive momenti opposti ma simili: Espargarò deciderà se correre il Gran Premio di SIlverstone, Maverick potrebbe vincerlo. Le ore tra sabato e domenica sara ...Aleix Espargarò grande protagonista nelle Qualifiche MotoGP a Silverstone. Dopo un brutto incidente ritorna in pista e chiude 6° nel Q2.