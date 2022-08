Alleanza Pd-5 stelle? Una partita ancora non chiusa

(Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Scorre veloce il tempo che ci separa dalle votazioni del 25 settembre, con la campagna elettorale cominciata con toni forti, spesso addirittura sopra le righe, condizionata dall’immancabile trasformismo che contraddistingue la politica italiana. Pd e 5, perché non èfinita Accordi e trattative proseguono dietro le quinte ed è probabile si assista a nuovi stravolgimenti da qui al momento della chiusura e della consegna delle liste elettorali. Pochi giorni, certo, disponibili per modificare le carte in tavola ed inserire o sostituire volti di partito nei collegi definiti blindati, che in ambiente politico possono però rappresentare un’eternità. Se nel centrodestra, al netto delle differenze ideologiche e del dibattito interno alla coalizione, si è raggiunta unità di fatto e non ci sono faide evidenti in corso tra i partiti, ...

lorepregliasco : Considerazione politicamente interessante di Renzi oggi sul @Corriere. Se lo schema è un'alleanza elettorale anti-d… - fattoquotidiano : STEFANO PATUANELLI “L’alleanza 5 Stelle-Pd spaventava molti poteri: ora patto coi rossoverdi” [L'INTERVISTA - di Lu… - fattoquotidiano : I titoli di coda sono confermati. L’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico termina qui, il colpo fat… - nipitella0 : RT @lorepregliasco: Considerazione politicamente interessante di Renzi oggi sul @Corriere. Se lo schema è un'alleanza elettorale anti-destr… - ciccio_liso : RT @lorepregliasco: Considerazione politicamente interessante di Renzi oggi sul @Corriere. Se lo schema è un'alleanza elettorale anti-destr… -

...disagio - conclude - Avevo pensato che queste elezioni fossero contendibili grazie a una... L'unica cosa che potrebbe accadere è un accordo Pd - Cinque. Non ha alcun senso politico, ma ...... come si legge nel dispositivo mettendo in chiaro che viene chiusa la strada di una possibile intesa con i 5per nel "rammarico" che non si sia riusciti ad allargare l'anche i ...L'accordo annunciato martedì tra PD e Azione è stato subito messo in discussione, per via della difficile convivenza tra Azione, Sinistra Italiana e i Verdi ...Dopo l'ok dei Verdi, si attende nelle prossime ore il responso dell'assemblea nazionale di Sinistra Italiana sull'accordo nel centrosinistra in vista delle ...