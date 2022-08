(Di venerdì 5 agosto 2022) Delladinella Casa delVip, ne avevamo parlato noi in tempi non sospetti riprendendo la prima indiscrezione di Novella 2000 (era la scorso giugno). Oggi, a distanza di settimane da quel primo spiffero, ne parlano tutti, compreso il padre che hato il presuntodi, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Vittorio Sgarbi svela il compenso per la figlia Evelina al Grande Fratello Vip: ecco la cifra - Profilo3Marco : RT @Corriere: Evelina Sgarbi: «Io chiamata al GF solo per il mio cognome». Vittorio replica: «Poi chiede borse da 2.800 euro» - PicchiEnrico : Questo lo disse 4/5 mesi fà il grande Vittorio Sgarbi… Ascoltate bene… Da applausi…???????????????????????????????????????? #Video… - cristinarogledi : RT @Marco_dreams: Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, rifiuta di partecipare al GF Vip, lo ritiene un programma indecente. Il padre che… - MaxiSironi : RT @Marco_dreams: Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, rifiuta di partecipare al GF Vip, lo ritiene un programma indecente. Il padre che… -

contro la figlia Evelina "GF Vip No a100mila euro"/ "Poi mi chiede borsa di Dior da 2800" Lo sfogo di Selvaggia Roma La replica di Selvaggia Roma, tuttavia, non è finita qui. La ...Ma perchè Evelina ha rifiutato 'Comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre', aveva detto Evelina scatenando la reazione di/ "Mi offrirono 800mila euro per l'Isola dei ...Morgan scende in politica o meglio dà una mano alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.Ne ha parlato lui stesso in un'intervista ...Il Grande Fratello Vip 7 è ormai alle porte e a poco più di un mese dalla partenza della nuova edizione continua il toto-vipponi. Ieri, 5 agosto, è spuntato il nome di Evelina Sgarbi come papabile con ...