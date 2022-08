"Vi dico chi è davvero Gabriele Bianchi": il siluro pesantissimo del suocero (Di venerdì 5 agosto 2022) Salvatore Ladaga rompe il silenzio. Il padre di Silvia, la compagna di Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli condannati all'ergastolo per aver ucciso Willy Monteiro Duarte, dice la sua. È lui, imprenditore della sanità, a raccontare come tutto iniziò tra la figlia e Gabriele: "Era la fine del 2018 e mia figlia Silvia, bella, cocciuta, indipendente, però certo non abituata a vivere sulle barche come l'avete descritta voi...Insomma lei. Viene da me e mi dice: 'Papà se devo fare un figlio è con lui che lo faccio". E infatti dopo poco nacque Aureliano. "Magari anche lei ha il complesso della crocerossina, vai a sapere. Le dico: 'Ma cosa entra lui con noi, con te?' E badate bene, non è questione di ceto, ci mancherebbe. Ma di modi. Lui è un bullo, un cretino, un prepotente". Ma la figlia ha tirato dritto: lei e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Salvatore Ladaga rompe il silenzio. Il padre di Silvia, la compagna di, uno dei due fratelli condannati all'ergastolo per aver ucciso Willy Monteiro Duarte, dice la sua. È lui, imprenditore della sanità, a raccontare come tutto iniziò tra la figlia e: "Era la fine del 2018 e mia figlia Silvia, bella, cocciuta, indipendente, però certo non abituata a vivere sulle barche come l'avete descritta voi...Insomma lei. Viene da me e mi dice: 'Papà se devo fare un figlio è con lui che lo faccio". E infatti dopo poco nacque Aureliano. "Magari anche lei ha il complesso della crocerossina, vai a sapere. Le: 'Ma cosa entra lui con noi, con te?' E badate bene, non è questione di ceto, ci mancherebbe. Ma di modi. Lui è un bullo, un cretino, un prepotente". Ma la figlia ha tirato dritto: lei e ...

