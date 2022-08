Unghie, non solo micosi: ecco i segnali cui fare attenzione (Di venerdì 5 agosto 2022) Sapete che esiste una parte del nostro corpo che cresce in media tra i quattro e gli otto centimetri l’anno? Ebbene, per le Unghie, rispettivamente della dita delle mani e di quelle dei piedi, la velocità di sviluppo è proprio questa. Purtroppo, non essendo innervate, non creano dolore se accade qualcosa. Ma possono segnalarci che non tutto va per il meglio, magari ammalandosi direttamente oppure come indicatori visibili di possibili sofferenze del nostro corpo. Nel primo caso, tra le situazioni più frequenti ci sono sicuramente le infezioni fungine, meglio note come micosi. Come si manifestano i “funghi” e chi rischia di più Le micosi tendono ad attaccare soprattutto le Unghie dei piedi, specie in questo periodo. Sono causate da organismi uni o pluricellulari (dipende ovviamente dalle dimensioni) che crescono quando ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022) Sapete che esiste una parte del nostro corpo che cresce in media tra i quattro e gli otto centimetri l’anno? Ebbene, per le, rispettivamente della dita delle mani e di quelle dei piedi, la velocità di sviluppo è proprio questa. Purtroppo, non essendo innervate, non creano dolore se accade qualcosa. Ma possono segnalarci che non tutto va per il meglio, magari ammalandosi direttamente oppure come indicatori visibili di possibili sofferenze del nostro corpo. Nel primo caso, tra le situazioni più frequenti ci sono sicuramente le infezioni fungine, meglio note come. Come si manifestano i “funghi” e chi rischia di più Letendono ad attaccare soprattutto ledei piedi, specie in questo periodo. Sono causate da organismi uni o pluricellulari (dipende ovviamente dalle dimensioni) che crescono quando ...

