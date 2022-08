Ultime Notizie – Auto, via libera a incentivi per veicoli non inquinanti (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera al Dpcm (arrivata in questi minuti anche ok del Mef) su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti alla rimodulazione degli incentivi per acquisto non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, si prevede, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia reddito inferiore ad euro 30.000, l’innalzamento al 50% dei contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Lo annuncia una nota del Mise. Nel dettaglio: a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km) (elettrico), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa Automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa, contributo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Viaal Dpcm (arrivata in questi minuti anche ok del Mef) su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti alla rimodulazione degliper acquisto non. In particolare, per l’anno 2022, si prevede, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia reddito inferiore ad euro 30.000, l’innalzamento al 50% dei contributi per l’acquisto dinon. Lo annuncia una nota del Mise. Nel dettaglio: a) per idi categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km) (elettrico), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casamobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa, contributo ...

