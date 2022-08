Ucraina, Papa Francesco incontra l’emissario del patriarca Kirill in Vaticano: i due leader religiosi si vedranno di persona a settembre (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche Papa Francesco cerca di dare il suo contributo a una de-escalation del conflitto ucraino. E lo fa affrontando la questione con i vertici religiosi, anch’essi coinvolti nel sostegno a Vladimir Putin. Così, Bergoglio ha incontrato in Vaticano il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del dipartimento degli Affari Esterni del patriarcato di Mosca, quello che fa capo al patriarca Kirill, finito più volte al centro del dibattito internazionale per i suoi tentativi di giustificare dal punto di vista religioso l’invasione russa dell’Ucraina, tanto da spingere l’Unione europea a inserirlo in una lista provvisoria, dalla quale è stato poi rimosso per volere dell’Ungheria, delle personalità sanzionate da Bruxelles ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Anchecerca di dare il suo contributo a una de-escalation del conflitto ucraino. E lo fa affrontando la questione con i vertici, anch’essi coinvolti nel sostegno a Vladimir Putin. Così, Bergoglio hato inil metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del dipartimento degli Affari Esterni delto di Mosca, quello che fa capo al, finito più volte al centro del dibattito internazionale per i suoi tentativi di giustificare dal punto di vista religioso l’invasione russa dell’, tanto da spingere l’Unione europea a inserirlo in una lista provvisoria, dalla quale è stato poi rimosso per volere dell’Ungheria, dellelità sanzionate da Bruxelles ...

