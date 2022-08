Totti e Noemi Bocchi insieme in vacanza? Lei avvistata al Circeo «Era in spiaggia a prendere il sole | poi è salita su uno yacht»

(Di venerdì 5 agosto 2022) Che aveva affittato una casa alper trascorrervi le vacanze i cittadini di San Felicelo hanno scoperto dai giornali e dai siti di gossip. Ma in molti si stavano chiedendo in questi...

GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - reginafiordelis : RT @crlggg: È blasfemo affermare che Totti e Noemi hanno sfasciato le palle? - crlggg : È blasfemo affermare che Totti e Noemi hanno sfasciato le palle? - infoitcultura : Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in vacanza? Lui a Sabaudia, lei al Circeo. «Avvistata in un negozio» - GossipNews_Tv : Francesco Totti Beccato Di Nuovo Dai Paparazzi! Ancora Con Noemi! -

...diverse quelle intraprese dae da Ilary subito dopo il comunicato del loro divorzio. Se da una parte l'ex capitano della Roma sembra aver deciso di vivere la sua storia d'amore conBocchi ...a Sabaudia senza Ilary eBocchi al Circeo (poco lontano): paparazzi a caccia della nuova fiamma, vacanze insieme Probabilmente si fermerà almeno fino a Ferragosto, in un ...Un momento non proprio felice per Ilary Blasi che, dopo la separazione da Francesco Totti, sembra aver preso una decisione drastica anche in campo professionale ...L'estate 2022 ha portato sulle pagine di cronaca rosa diverse separazioni inaspettate tra personaggi noti: ecco quali vip si sono detti addio.