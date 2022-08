Svelata la data d’inizio di Amici 22 | ecco quando andrà in onda

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tra circa un mese molti programmi tv, andati in ferie nel periodo estivo, riapriranno i battenti. Tra essi, chiaramente, ci sono le tanto amate trasmissioni di Maria De Filippi. In particolar modo, in queste ore è stataladi22. Il talent show di Canale 5, così come accaduto anche l’anno scorso, riaprirà i battenti in largo anticipo rispetto alle precedenti edizioni.inizia22 Maria De Filippi si prepara a riaprire la scuola più ambita della televisione. Da poco, infatti, è trapelata ladi22. Essa è fissata per domenica 18 settembre. In tale, dunque, quasi certamenteinla prima puntata del talent show, in ...