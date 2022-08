Sport in tv oggi, venerdì 5 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo Sport in tv di oggi: ecco il programma nel dettaglio e tutti gli orari degli eventi per la giornata di venerdì 5 agosto 2022. Occhi sul tennis, con il torneo combined di Washington, l’Atp di Los Cabos e il Wta di San Jose. Ma non solo. Spazio alle prime partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Oltre alla Coppa Italia: in campo Cagliari, Udinese, Lecce, Sampdoria. Di seguito il programma completo con tutti gli orari e gli eventi nel dettaglio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Loin tv di: ecco ilnel dettaglio eglidegliper la giornata di2022. Occhi sul tennis, con il torneo combined di Washington, l’Atp di Los Cabos e il Wta di San Jose. Ma non solo. Spazio alle prime partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Oltre alla Coppa Italia: in campo Cagliari, Udinese, Lecce, Sampdoria. Di seguito ilcompleto conglie glinel dettaglio.Face.

serieB123 : Cremonese, dove vedere l’amichevole di oggi 5 agosto in tv e quelle di domani - serieB123 : Dove vedere in tv Cagliari-Perugia e Sampdoria-Reggina di Coppa Italia - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic si allena in piscina di notte. VIDEO: Zlatan Ibrahimovic non si stanca mai. Lo svedese ha pubbli… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sport e patologie della spalla: oggi si torna in campo prima grazie alla realtà aumentata - Tractor220510 : Preso ll pacchetto sport di 6 mesi a 59,99 € su Now TV. Oggi comincia la Premier League e finalmente si vede rotola… -