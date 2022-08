Quando inizia Amici 22? La data ufficiale anche di Uomini e Donne e TSQV (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando inizia Uomini e Donne 2022? La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. Il dating show di Maria De Filippi andrà in onda sempre su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45. La struttura della trasmissione rimarrà invariata, non ci saranno cambiamenti: protagoniste nello stesso appuntamento quotidiano saranno le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Secondo le informazioni in nostro possesso, la prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 19 settembre. Fra tre settimane, invece, inizieranno le registrazioni: vi daremo le prime anticipazioni sui tronisti e vi informeremo su chi sarà ancora presente tra le dame e i cavalieri oltre a Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Anticipazioni Amici 22: data di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 agosto 2022)2022? La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. Il dating show di Maria De Filippi andrà in onda sempre su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:45. La struttura della trasmissione rimarrà invariata, non ci saranno cambiamenti: protagoniste nello stesso appuntamento quotidiano saranno le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Secondo le informazioni in nostro possesso, la prima puntata diandrà in onda lunedì 19 settembre. Fra tre settimane, invece, inizieranno le registrazioni: vi daremo le prime anticipazioni sui tronisti e vi informeremo su chi sarà ancora presente tra le dame e i cavalieri oltre a Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Anticipazioni22:di ...

Amici 2022, quando inizia/ Uno spoiler svela la data... Manca poco meno di un mese all'inizio di settembre e di conseguenza all'avvio di tutti quei reality e talent show che tengono compagnia a tutto il pubblico per i mesi più freddi dell'anno.