Quando Calenda diceva: "Alleanza fatta di rottami..." (Di venerdì 5 agosto 2022) Il leader di Azione non ha fatto della coerenza politica la sua bandiera: solo pochi giorni fa parlava di contrattazione di poltrone per le alleanze di "frattaglie" sferzando Letta e Di Maio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Il leader di Azione non ha fatto della coerenza politica la sua bandiera: solo pochi giorni fa parlava di contrattazione di poltrone per le alleanze di "frattaglie" sferzando Letta e Di Maio

raffaellapaita : Ho perso il conto dei punti che inviano a #Letta. Prima #Calenda ora #Bonelli e #Fratoianni. Quando le leadership s… - ricpuglisi : 'Non riesco a capire come mai mi dicano che Calenda fa la stampella destra del PD quando Calenda fa la stampella de… - Giorgiolaporta : Ma dunque la #Carfagna è andata nel partito di un ragazzino maleducato, viziato e cafone chiamato #Calenda? Quando… - Roky99760738 : RT @youngezio23: Tensioni continue Letta-Calenda-Fratoianni. Succede questo quando non si ha un vero leader capace: auguri. Noi per fortuna… - PPASQUERO : RT @LueTommaso: Calenda si lamenta perché in coalizione ci sono i Verdi, sinistra italiana e Di Maio. Ma quanto fai ridere? Lo sapevi già q… -