Putin: "Previsto un memorandum su cooperazione economica con Ankara" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro col presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi ha annunciato che prevede la firma di un memorandum per lo sviluppo dei legami commerciali ed ...

