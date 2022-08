Previsioni meteo: verso il picco del caldo. Poi raffica di violenti temporali: ecco dove (Di venerdì 5 agosto 2022) Previsioni meteo: ancora super caldo, poi i temporali Roma, 5 agosto 2022 - Si intravede la fine di questa ennesima ondata di calore , con una nuova raffica di violenti temporali , secondo gli esperti ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022): ancora super, poi iRoma, 5 agosto 2022 - Si intravede la fine di questa ennesima ondata di calore , con una nuovadi, secondo gli esperti ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per il 5 agosto 2022 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Previsioni meteo, l'afa ha le ore contate. Weekend diviso a metà: da domenica temporali e calo termico - lacittanews : Il picco dell'ondata di calore in Italia è arrivato e nelle prossime 24 ore sarà al massimo: meteo del weekend, ecc… - mummy53690440 : Meteo, picco di caldo nel weekend. Poi temporali e freddo a rovinare l'estate e il ferragosto - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per il 5 agosto 2022 -