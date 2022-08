Pioli rivela le due caselle che mancano per il suo Milan - Top News

sportli26181512 : #DeKetelaere, gli agenti: 'Lo seguiva anche il Barcellona, Pioli decisivo': L'entourage del trequartista belga rive… -

Virgilio Sport

E' carico e pronto a ripartire con lo stesso obiettivo: confermarsi. Stefanoci ha preso gusto, il sapore della vittoria lo esalta e alla GazzettaL'arrivo di Charles De Ketelaere ha rasserenato tutti: Inevitabile parlare di Zlatan Ibrahimovic : Infine qualche ...Il laterale destro romano si è rivelato una pedina importante per Stefanoe, non a caso, il ... Il terzino spiega come si è creato un legame forte con il Milan eanche il fatto di aver ... Stefano Pioli svela il proprio modello e i segreti del Milan campione Mister Stefano Pioli carico per la nuova stagione, crede nel suo Milan: si aspetta comunque qualche altro innesto dal calciomercato.L'entourage del trequartista belga rivela alcuni retroscena: "A un certo punto ha detto: 'voglio assolutamente andare al Milan'" ...