Perché i giornalisti di Reuters hanno scioperato per la prima volta da trent’anni (Di venerdì 5 agosto 2022) Sciopero giornalisti Reuters per la prima volta in trent’anni: questo è quanto è accaduto nella giornata di giovedì, questa settimana, come annunciato dalla testata stessa a clienti e lettori. A partecipare sono stati trecento giornalisti che non hanno svolto le loro funzioni per 24 ore «per protestare contro la lentezza con cui la direzione aziendale sta portando avanti le trattative per il rinnovo del contratto», come si legge nel comunicato della NewsGuild, il sindacato dei giornalisti fondato nel 1933. Dietro lo sciopero giornalisti Reuters ci sono anche ragioni legate all’aumento del costo della vita che non va di pari passo con quello degli stipendi. LEGGI ANCHE >>> Da quando ha fatto la battuta su ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) Scioperoper lain: questo è quanto è accaduto nella giornata di giovedì, questa settimana, come annunciato dalla testata stessa a clienti e lettori. A partecipare sono stati trecentoche nonsvolto le loro funzioni per 24 ore «per protestare contro la lentezza con cui la direzione aziendale sta portando avanti le trattative per il rinnovo del contratto», come si legge nel comunicato della NewsGuild, il sindacato deifondato nel 1933. Dietro lo scioperoci sono anche ragioni legate all’aumento del costo della vita che non va di pari passo con quello degli stipendi. LEGGI ANCHE >>> Da quando ha fatto la battuta su ...

pavafrav : C'è chi si intesta i 209 mld e chi si intesta la crescita del PIL del Governo #Conte. Tutto questo perché il… - Choppy71461336 : @Adnkronos Ma ogni tanto un po' di senso del ridicolo voi giornalisti lo provate?? Chiedo perchè non si può parlare… - Frank_Fadeout : Non sanno un cazzo i giornalisti sulla Juve Però non avevamo ancora scoperto Ernesto ?? La Juve non ci ha provato p… - jspetruzisback : @FrancescoOrdine @EdoardoMecca1 Questa è una stronzata.Mette ancora più a rischio il mondiale. I virgolettati a caz… - FrancBartolozzi : @AsrMaiSolaMai10 @RobMaida Ovviamente è uscito perché è merito dei giornalisti che lo hanno stimolato, no? ???? -