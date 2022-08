Oltre 100 razzi sparati da Gaza, 60 hanno raggiunto Israele. Ucciso leader della Jihad (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stati Oltre 100 i razzi finora sparati dalla Striscia di Gaza, una sessantina dei quali hanno raggiunto Israele. Le sirene antimissile continuano a suonare nelle città vicine al confine con la Striscia e in particolare a Magenm Ein HaBsor e Be'eri e nella parte meridionale della città costiera di Ashkelon. Secondo le autorità locali, tutti i razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea o sono finiti in aree deserte. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni. I media israeliani stanno dando conto della risposta palestinese all'operazione lanciata oggi dall'esercito israeliano (Idf) contro la Jihad islamica nella Striscia, tutt'ora in corso. Secondo Haaretz, per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stati100 ifinoradalla Striscia di, una sessantina dei quali. Le sirene antimissile continuano a suonare nelle città vicine al confine con la Striscia e in particolare a Magenm Ein HaBsor e Be'eri e nella parte meridionalecittà costiera di Ashkelon. Secondo le autorità locali, tutti isono stati intercettati dal sistema di difesa aerea o sono finiti in aree deserte. Al momento non sinotizie di feriti o danni. I media israeliani stanno dando contorisposta palestinese all'operazione lanciata oggi dall'esercito israeliano (Idf) contro laislamica nella Striscia, tutt'ora in corso. Secondo Haaretz, per ...

