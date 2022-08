MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone 2022, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 5 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di MotoGP a Silverstone. Dopo la pausa estiva, si ricomincia a fare sul serio, e dopo il venerdì dedicato alle prove libere, ecco l’appuntamento con la sessione che assegnerà la pole sul tracciato britannico sabato 6 agosto. Prima però, come di consueto, l’appuntamento delle FP3, che dalle 10:55 scandiranno la definitiva divisione tra chi dovrà partire dal Q1 e chi invece già dal Q2, e infine le FP4, dalle ore 14:30; subito dopo, dalle 15:10, le qualifiche vere e proprie. diretta tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere inledelPremio didi. Dopo la pausa estiva, si ricomincia a fare sul serio, e dopo il venerdì dedicato alle prove libere, ecco l’appuntamento con la sessione che assegnerà la pole sul tracciato britannico sabato 6 agosto. Prima però, come di consueto, l’appuntamento delle FP3, che dalle 10:55 scandiranno la definitiva divisione tra chi dovrà partire dal Q1 e chi invece già dal Q2, e infine le FP4, dalle ore 14:30; subito dopo, dalle 15:10, levere e proprie.tv prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport208),...

