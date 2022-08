Motocross, il Mondiale MXGP 2022 fa rotta verso la Scandinavia: Tim Gajser chiuderà i conti con il GP di Svezia? (Di venerdì 5 agosto 2022) Quanto arriverà l’ufficialità matematica per quanto riguarda il titolo di Tim Gajser? Inutile girarci attorno, questa è la grande domanda che continua a contraddistinguere il Mondiale MXGP 2022, anche perché, dopo il ko iniziale di Jeffrey Herlings, si era subito capito che sarebbe stata una mera questione di tempo per lo sloveno per mettere comodamente le mani sul suo titolo. Il nativo di Poetovio, infatti, è prontissimo per mettere in bacheca il suo quinto alloro in carriera, il terzo nella classe regina, e continua a sfogliare la margherita per capire quando avverrà. La cancellazione del Gran Premio dell’Oman, che doveva chiudere il calendario, ha ulteriormente avvicinato il portacolori della Honda al successo finale che potrebbe già arrivare nel corso della prossima ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Quanto arriverà l’ufficialità matematica per quanto riguarda il titolo di Tim? Inutile girarci attorno, questa è la grande domanda chenua a contraddistinguere il, anche perché, dopo il ko iniziale di Jeffrey Herlings, si era subito capito che sarebbe stata una mera questione di tempo per lo sloveno per mettere comodamente le mani sul suo titolo. Il nativo di Poetovio, infatti, è prontissimo per mettere in bacheca il suo quinto alloro in carriera, il terzo nella classe regina, enua a sfogliare la margherita per capire quando avverrà. La cancellazione del Gran Premio dell’Oman, che doveva chiudere il calendario, ha ulteriormente avvicinato il portacolori della Honda al successo finale che potrebbe già arrivare nel corso della prossima ...

