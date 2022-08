Morgan e le elezioni politiche: ‘Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale’ (Di venerdì 5 agosto 2022) “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale”. Queste le parole di Marco Castoldi, in arte Morgan, in un’intervista al Giornale, in cui racconta di avere contatti con la leader di Fratelli d’Italia, con la quale si confronta su temi politici. Leggi anche: Fedez, torna come giudice di X Factor dopo quattro anni Il cantante candidato alle prossime elezioni politiche? Morgan come consigliere della Meloni, ma il cantante taglia corto su una possibile candidatura alle prossime elezioni del 25 settembre: “La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio”, poi si fa serio: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”, lasciando intuire che la risposta è decisamente un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) “Stoper ilelettorale”. Queste le parole di Marco Castoldi, in arte, in un’intervista al Giornale, in cui racconta di avere contatti con la leader di Fratelli d’Italia, con la quale si confronta su temi politici. Leggi anche: Fedez, torna come giudice di X Factor dopo quattro anni Il cantante candidato alle prossimecome consigliere della, ma il cantante taglia corto su una possibile candidatura alle prossimedel 25 settembre: “La mia prossima candidatura sarà a Presidente del Consiglio”, poi si fa serio: “Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?”, lasciando intuire che la risposta è decisamente un ...

