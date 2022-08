Morata Juve, Cherubini non molla: fissato un nuovo incontro per lo spagnolo (Di venerdì 5 agosto 2022) Morata Juve, Cherubini si prepara a incontra la dirigenza dell’Atletico Madrid: i bianconeri puntano ancora sullo spagnolo La Juventus non molla la presa per Alvaro Morata, nonostante l’operazione non appaia proprio semplice viste le distanze di valutazone del cartellino con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, Cherubini è pronto a fare un ultimo tentativo: incontrerà la dirigenza dei Colchoneros a Tel Aviv domenica, in occasione del match amichevole in programma tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022)si prepara a incontra la dirigenza dell’Atletico Madrid: i bianconeri puntano ancora sulloLantus nonla presa per Alvaro, nonostante l’operazione non appaia proprio semplice viste le distanze di valutazone del cartellino con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia,è pronto a fare un ultimo tentativo: incontrerà la dirigenza dei Colchoneros a Tel Aviv domenica, in occasione del match amichevole in programma tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

