Marsiglia | Veretout è arrivato in Francia | a breve visite e firma con l'OM - FOTO

DiMarzio : ?? #Calciomercato #Ligue1 | Jordan #Veretout è atterrato a Marsiglia ed è pronto a iniziare la sua avventura con l'… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: definita la cessione di #Veretout all'@OM_Officiel. Cifre e dettagli dell… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - aquilinofilm : RT @DiMarzio: ?? #Calciomercato #Ligue1 | Jordan #Veretout è atterrato a Marsiglia ed è pronto a iniziare la sua avventura con l'@OM_Officie… - cmdotcom : #Marsiglia, #Veretout è arrivato in Francia: a breve visite e firma con l'#OM -

Commenta per primo Jordansi appresta a diventare un nuovo giocatore del: il giocatore che proviene dalla Roma è stato fotografato al suo arrivo in terra francese, pronto per sostenere le visite mediche e ......Calciomercato news, è la giornata di Georginio Wijnaldum alla Roma Il tormentone di calciomercato relativo all'approdo di Georginio Wijnaldum alla Roma si sta finalmente per ...Calciomercato Roma news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Si tratta ancora per Solbakken del Bodo/Glimt, Veretout all'OM.Blog Calciomercato.com: Negli ultimi anni internet e i social nello specifico sono il vero ‘termometro’ del tifo. Attraverso i commenti di milioni di utenti si ha la ...