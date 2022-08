LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mauro Crenna, Carlo Tacchini e Giacomo Cinti volano in finale! (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16: Al via nella seconda semifinale Camilo (Mex), Karlson (Est), Cordova (Cub), Santos (Bra), Fuksa (Cze), Adolf (Esp), Crespo (Cub), Lai (Tpe), Sato (Jpn) 20.15: Il cinese Zheng vince la semifinale sopravanzando il moldavo Tarnovschi e il polacco Glazunow. Staccati tutti gli altri 20.05: Con Carlo Tacchini già in finale si sfidano nella prima semifinale della C1 1000 maschile Kodinov (Bul), Rusnak (Svk), Fitzpatrick (Can), Tarnovschi (Mda), Altukhov (Ukr), Glazunow (Pol), Zheng (Chn), Lagzdins (Lat), Ross (Usa) 19.58: Fra una decina di minuti si disputerà la semifinale della C1 1000 maschile 19.57: Al momento l’Italia ha piazzato sette equipaggi in finale e non è ancora finita 19.56: E’ FINALE PER Giacomo Cinti! L’azzurro rimedia ad una ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16: Al via nella seconda semifinale Camilo (Mex), Karlson (Est), Cordova (Cub), Santos (Bra), Fuksa (Cze), Adolf (Esp), Crespo (Cub), Lai (Tpe), Sato (Jpn) 20.15: Il cinese Zheng vince la semifinale sopravanzando il moldavo Tarnovschi e il polacco Glazunow. Staccati tutti gli altri 20.05: Congià in finale si sfidano nella prima semifinale della C1 1000 maschile Kodinov (Bul), Rusnak (Svk), Fitzpatrick (Can), Tarnovschi (Mda), Altukhov (Ukr), Glazunow (Pol), Zheng (Chn), Lagzdins (Lat), Ross (Usa) 19.58: Fra una decina di minuti si disputerà la semifinale della C1 1000 maschile 19.57: Al momento l’Italia ha piazzato sette equipaggi in finale e non è ancora finita 19.56: E’ FINALE PER! L’azzurro rimedia ad una ...

