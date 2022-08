Inter | CdS | “Dumfries rimane | ma il Psg spinge per Skriniar”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, l’deve davvero scogliere diversi nodi tra mercato in entrata e in uscita, ancora grandi incognite. “Rinnovo per altre due stagioni del contratto di César Azpilicueta con il Chelsea allontana, almeno un po’, Dunzeldalla corte di Tuchel. L’ex tecnico del Psg, grande estimatore dell’olandese, aveva pensato a lui per completare la fascia di destra se il capitano avesse ottenuto la cessione al Barcellona, pronto ad accoglierlo a braccia aperte”. “Il presidente dei Blues, Boehly, invece ha tenuto duro e ha convinto lo spagnolo che la sua avventura a Londra, iniziata nel 2012, non era ancora finita. Il prolungamento biennale del quasi trentatreenne di fatto suggerirà al Chelsea, almeno per questa sessione di mercato, di non premere il piede sull’acceleratore nella trattativa per l’esterno ...