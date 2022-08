Firenze, Tunnel AV: Giani in sopralluogo col vicedirettore generale Rfi. La talpa pronta nel marzo 2023 (Di venerdì 5 agosto 2022) Il vicedirettore assicura. il 30 marzo 2023 la talpa sarà pronta e il primo treno partirà dalla stazione nuova nel primo semestre 2028 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilassicura. il 30lasaràe il primo treno partirà dalla stazione nuova nel primo semestre 2028 L'articolo proviene daPost.

venti4ore : Firenze, Tunnel AV Giani in sopralluogo col vicedirettore generale Rfi. La talpa pronta nel marzo… - FirenzePost : Firenze, Tunnel AV: Giani in sopralluogo col vicedirettore generale Rfi Macello. Bando da 1,3 miliardi per stazione… - QuiNewsFirenze : La 'talpa' funziona, confermati i tempi per il tunnel Av - zazoomblog : No Tav Firenze: si vuol scavare sotto la città ma per il tunnel di Serravalle i lavori sono bloccati pericolo di cr… - FirenzePost : No Tav Firenze: si vuol scavare sotto la città, ma per il tunnel di Serravalle i lavori sono bloccati, pericolo di … -