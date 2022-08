Esce Lost di Robbie Williams | il commovente inedito prima di XXV

(Di venerdì 5 agosto 2022)di, il nuovo singoloche anticipa l’album XXV.compie 25 anni di carriera e festeggia attraverso un disco celebrativo che conterrà tutti i suoi più grandi successi, in aggiunta a brani inediti. Entra oggi in rotazione radiofonicadi, il nuovo singolo che anticipa la release del disco prevista per il 9 settembre. L’album verrà pubblicato in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), ed già disponibile in pre-order. Alla fine di questo articolo la tracklist della versione standard e quella della versione deluxe, che include brani aggiuntivi. L’è presente sia ...

ROBBIE WILLIAMS esce venerdì il nuovo singolo 'Lost'

Sia l'edizione standard che quella deluxe conterranno l'inedito "", un brano commovente in classico stile Robbie Williams con un testo toccante, parti di pianoforte e archi crescenti. L'album ...Sivivi dagli anni 80 Da Stranger Things a Cobra Kai, perché gli Eighties sono così in voga ... Vaughan - sceneggiatore die Under the Dome, e co - creatore di graphic novel come Ex Machina e ...È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale “Lost”, il nuovo singolo di Robbie Williams che anticipa l’album celebrativo dei suoi 25 anni di carriera “XXV”, in uscita il 9 settembre.Da oggi su tutte le piattaforme, Lost è il nuovo singolo inedito di Robbie Williams, direttamente dall'album XXV in uscita il 9 settembre.