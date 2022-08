Empoli, Zanetti: «Idee chiare sul mercato» (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del tecnico dell’Empoli, Zanetti, in vista della sfida con la SPAL di Coppa Italia: «Abbiamo le Idee chiare sul mercato» In occasione della partita di Coppa Italia contro la SPAL, il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. «Non sta a me parlare del mercato, abbiamo le Idee chiare e con il mercato aperto questa cosa è un po’ anomala. Fa parte del nostro mestiere, quello che mi interessa è il quotidiano. Non posso dire nulla a nessuno, stanno dando tutti il massimo, poi il mercato ha sfaccettature infinite. Satriano non sarà in campo dal primo minuto, mi dispiace che abbia perso un po’ di preparazione. Cambiaghi è un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Le parole del tecnico dell’, in vista della sfida con la SPAL di Coppa Italia: «Abbiamo lesul» In occasione della partita di Coppa Italia contro la SPAL, il tecnico dell’, Paolo, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. «Non sta a me parlare del, abbiamo lee con ilaperto questa cosa è un po’ anomala. Fa parte del nostro mestiere, quello che mi interessa è il quotidiano. Non posso dire nulla a nessuno, stanno dando tutti il massimo, poi ilha sfaccettature infinite. Satriano non sarà in campo dal primo minuto, mi dispiace che abbia perso un po’ di preparazione. Cambiaghi è un ...

