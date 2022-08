“È una grande tragedia”, l’annuncio di Massimiliano Ossini in diretta: telespettatori attoniti (Di venerdì 5 agosto 2022) Massimiliano Ossini ha aperto la puntata di Unomattina estate con un annuncio che ha straziato i telespettatori in diretta Oggi il conduttore partenopeo ha aperto una nuova puntata di Unomattina estate con una tragedia che da giorni ha sconvolto l’Italia intera. Una parentesi molto dolorosa della cronaca che non sarà facile da dimenticare. “Una pagina L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022)ha aperto la puntata di Unomattina estate con un annuncio che ha straziato iinOggi il conduttore partenopeo ha aperto una nuova puntata di Unomattina estate con unache da giorni ha sconvolto l’Italia intera. Una parentesi molto dolorosa della cronaca che non sarà facile da dimenticare. “Una pagina L'articolo proviene da Inews24.it.

bonucci_leo19 : È stato entusiasmante ritrovare la tradizione di Villar Perosa e i nostri tifosi. Una grande spinta verso la nuova… - enpaonlus : A Foggia una 'nuova moda', cani legati al palo e abbandonati: “Una grande vergogna”. Cane ora ospitato da ?… - dariofrance : @CarloCalenda e @NFratoianni fermatevi! Ci aspetta una sfida molto più grande dell’interesse dei nostri partiti: ev… - Arancia90 : RT @SchirruLaura: Pensate all’effetto positivo sulle aree interne, montane, sul sud, anche sulle città che hanno una grande occasione per r… - Arancia90 : RT @SchirruLaura: Il lavoro agile distrugge l'idea per cui esista un luogo in cui bisogna svolgere la propria mansione lavorativa, questo s… -