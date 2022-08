È l'Atletico Madrid di Morata: gol e buona prestazione contro il Cadice (Di venerdì 5 agosto 2022) Maglia nuova, Atletico Madrid vecchio. Solido in fase difensiva, imprevedibile in attacco e soprattutto molto ambizioso, deciso a dare battaglia al Real Madrid campione di tutto e al nuovo Barcellona, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 agosto 2022) Maglia nuova,vecchio. Solido in fase difensiva, imprevedibile in attacco e soprattutto molto ambizioso, deciso a dare battaglia al Realcampione di tutto e al nuovo Barcellona, ...

mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ???? Previsto nei prossimi giorni un nuovo colloquio tra Juventus e Atletico Madrid per Alvaro Morata. Allegri vorrebbe ripo… - oscarvalle1984 : RT @MatthijsPog: ???? Previsto nei prossimi giorni un nuovo colloquio tra Juventus e Atletico Madrid per Alvaro Morata. Allegri vorrebbe ripo… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: La #Juventus continua a seguire #Morata ma intanto resta in piedi l'opzione #Muriel: l'#Atalanta chiede 12 milioni ??#Ca… - ZonaBianconeri : RT @FPartenzi: La #Juventus continua a seguire #Morata ma intanto resta in piedi l'opzione #Muriel: l'#Atalanta chiede 12 milioni ??#Calciom… -