«Ci lasci i tre punti?» Gaetano multato e squalificato per due partite (Di venerdì 5 agosto 2022) Gianluca Gaetano squalificato due giornate e multato per la frase scherzosa «Ci lasci i tre punti?» pronunciata nella gara con il Como Gianluca Gaetano multato e squalificato per due giornate. Il motivo dietro alla decisione della Procura Federale dopo la frase, scritta in tono scherzoso dal calciatore: «Ci lasci i tre punti?». La vicenda fa riferimento alla partita tra Cremonese, squadra in cui militava Gaetano e Como, valida per l'ultima giornata della Serie B 2021/2022. Nonostante le emoticon ad accompagnare la frase, la Procura ha deciso il pugno duro con il trequartista del Napoli.

