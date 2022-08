Cessione Sampdoria | Di Silvio non convince Vidal Sentito anche Vialli

junews24com : Calciomercato Juve: contatto in giornata! Può già lasciare Torino - - OMLights : RT @NicoSchira: Il #Verona lavora al ritorno di Fabio #DePaoli dalla #Sampdoria. Si cerca la quadra sulla formula: Samp vorrebbe cessione a… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, il progetto di #DiSilvio e #Bonetti: ritorna #Icardi? - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #DiSilvio e #Bonetti chiamano #Vialli. La situazione - kohki_matsuda11 : RT @NicoSchira: Il #Verona lavora al ritorno di Fabio #DePaoli dalla #Sampdoria. Si cerca la quadra sulla formula: Samp vorrebbe cessione a… -

... ma a essere decisivo può essere l'assalto che laha in programma per oggi visto che il centrale vorrebbe restare in Italia. In caso diil club bianconero potrebbe puntare su ...I più vicini allasono i due centrocampisti Veretout e Villar. Il primo è praticamente un ... ed è molto vicino al prestito con obbligo di riscatto alla. Nel suo caso il problema non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia Uno oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.